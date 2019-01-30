30 Ocak 2019, Çarşamba
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Benzia da gözden düştü
Giriş Tarihi: 29.01.2019
Slimani ve Reyes'ten sonra Benzia da F.Bahçe'de gözden çıkarılan isimlerden oldu.
Cezayirli, Malatyaspor karşısında bu sezonki 20. şut denemesinde ilk kez çerçeveyi tuttururken, performansıyla da hayal kırıklığı yaşattı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın, bu oyuncuya Göztepe karşısında forma vermeyeceği belirtildi.
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