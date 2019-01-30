30 Ocak 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Benzia da gözden düştü

Benzia da gözden düştü
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 29.01.2019

Slimani ve Reyes'ten sonra Benzia da F.Bahçe'de gözden çıkarılan isimlerden oldu.

Cezayirli, Malatyaspor karşısında bu sezonki 20. şut denemesinde ilk kez çerçeveyi tuttururken, performansıyla da hayal kırıklığı yaşattı. Teknik direktör 'ın, bu oyuncuya karşısında forma vermeyeceği belirtildi.
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