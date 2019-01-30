Alkışlar Sadıka

30 Ocak 2019, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Alkışlar Sadık'a
Giriş Tarihi: 29.01.2019
Sarı-laciverti formayla ligde ikinci sınavını eski takımı Malatyaspor'a karşı veren Sadık Çiftpınar, performansıyla büyük beğeni topladı.
90 dakika sahada kalan 26 yaşındaki oyuncu, hava toplarında başarılı olurken, yaptığı 74 pasın 68'sinde de isabet sağladı. Ayrıca Sadık, 15 ikili mücadelenin 12'sinden galip ayrıldı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!