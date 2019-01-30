30 Ocak 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Alkışlar Sadık'a

Alkışlar Sadıka
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 29.01.2019

Sarı-laciverti formayla ligde ikinci sınavını eski takımı Malatyaspor'a karşı veren , performansıyla büyük beğeni topladı.

90 dakika sahada kalan 26 yaşındaki oyuncu, hava toplarında başarılı olurken, yaptığı 74 pasın 68'sinde de isabet sağladı. Ayrıca Sadık, 15 ikili mücadelenin 12'sinden galip ayrıldı.
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