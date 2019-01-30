30 Ocak 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Arma için savaşacağız

Arma için savaşacağız
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 29.01.2019

, taraftarlara seslendi. Tecrübeli kaleci, “Biz Ne olursa olsun bu arma için sonuna kadar savaşacağız” sözlerini sarfetti

İlk yarının ardından yönetim tarafından affedilen , taraftarlara seslendi. Sözlerine Malatyaspor karşısında elde ettikleri galibiyetle başlayan Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi, "Taraftarlarımızın önünde çok kritik bir 3 puan aldık. İyi oynadığımız ve galibiyeti hak ettiğimiz bir karşılaşma çıkardık. Şimdi bunun devamını getirmek zorundayız" diye konuştu.

FORMAYA YAKIŞACAĞIZ

Sarı-lacivertlilerin tecrübeli kaptanı, sözlerine şöyle devam etti: Bu karşılaşma bizim için yeni bir başlangıç olacak. Biz . Ne olursa olsun bu arma için sonuna kadar savaşacağız. Hatalarımızdan dersler çıkardık. Formaya yakışır sonuçlar almaya devam edeceğiz. Bu sene işler istediğimiz gibi gitmedi ama yoluna girmesi için elimizden geleni yapacağız.
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