30 Ocak 2019, Çarşamba
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FORMAYA YAKIŞACAĞIZ
Sarı-lacivertlilerin tecrübeli kaptanı, sözlerine şöyle devam etti: Bu karşılaşma bizim için yeni bir başlangıç olacak. Biz Fenerbahçeyiz. Ne olursa olsun bu arma için sonuna kadar savaşacağız. Hatalarımızdan dersler çıkardık. Formaya yakışır sonuçlar almaya devam edeceğiz. Bu sene işler istediğimiz gibi gitmedi ama yoluna girmesi için elimizden geleni yapacağız.
Arma için savaşacağız
Giriş Tarihi: 29.01.2019
Volkan Demirel, taraftarlara seslendi. Tecrübeli kaleci, “Biz Fenerbahçeyiz Ne olursa olsun bu arma için sonuna kadar savaşacağız” sözlerini sarfetti
İlk yarının ardından yönetim tarafından affedilen Volkan Demirel, taraftarlara seslendi. Sözlerine Malatyaspor karşısında elde ettikleri galibiyetle başlayan Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi, "Taraftarlarımızın önünde çok kritik bir 3 puan aldık. İyi oynadığımız ve galibiyeti hak ettiğimiz bir karşılaşma çıkardık. Şimdi bunun devamını getirmek zorundayız" diye konuştu.
FORMAYA YAKIŞACAĞIZ
Sarı-lacivertlilerin tecrübeli kaptanı, sözlerine şöyle devam etti: Bu karşılaşma bizim için yeni bir başlangıç olacak. Biz Fenerbahçeyiz. Ne olursa olsun bu arma için sonuna kadar savaşacağız. Hatalarımızdan dersler çıkardık. Formaya yakışır sonuçlar almaya devam edeceğiz. Bu sene işler istediğimiz gibi gitmedi ama yoluna girmesi için elimizden geleni yapacağız.
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