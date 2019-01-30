30 Ocak 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Herkes onu konuşuyor

Herkes onu konuşuyor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 29.01.2019

Malatyaspor karşısında attığı 2 gol ve futboluyla öne çıkan , 'la birlikte çıkışa geçti.

Tecrübeli hocanın gelmesiyle birlikte takımın vazgeçilmez isimlerinden olan yıldız futbolcu, 'de kilit rol almaya başladı. 'de 780 gün sonra gol sevinci yaşayan 28 yaşındaki futbolcu, tam 3.5 yıl aranın ardından frikikten de fileleri havalandırmayı başardı. Orta alanda mücadeleci kimliğiyle de dikkat çeken , sahada kaldığı 84 dakikada yüzde 67.7'lik pas isabetiyle oynadı.
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