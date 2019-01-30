30 Ocak 2019, Çarşamba
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Herkes onu konuşuyor
Giriş Tarihi: 29.01.2019
Malatyaspor karşısında attığı 2 gol ve futboluyla öne çıkan Mehmet Ekici, Ersun Yanal'la birlikte çıkışa geçti.
Tecrübeli hocanın gelmesiyle birlikte takımın vazgeçilmez isimlerinden olan yıldız futbolcu, Fenerbahçe'de kilit rol almaya başladı. Süper Lig'de 780 gün sonra gol sevinci yaşayan 28 yaşındaki futbolcu, tam 3.5 yıl aranın ardından frikikten de fileleri havalandırmayı başardı. Orta alanda mücadeleci kimliğiyle de dikkat çeken Mehmet Ekici, sahada kaldığı 84 dakikada yüzde 67.7'lik pas isabetiyle oynadı.
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