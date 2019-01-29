29 Ocak 2019, Salı

FENERBAHÇE

Kanarya’nın ağır ‘Roman’ı

Kanarya’nın ağır ‘Roman’ı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 29.01.2019

Martin Skrtel'in cezalı olduğu mücadelede Sadık Çiftpınar'ın partneri oldu.

Martin Skrtel'in cezalı olduğu mücadelede Sadık Çiftpınar'ın partneri oldu. Ancak Rus oyuncu ilk yarıda çok kötü bir performans sergiledi. Her iki golde de büyük hatalar yaptı. Pozisyonlarda ağır kalan Neustadter'in oyunu "Neredesin Martin Skrtel" dedirtti.

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