29 Ocak 2019, Salı
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Kanarya’nın ağır ‘Roman’ı
Giriş Tarihi: 29.01.2019
Martin Skrtel'in cezalı olduğu mücadelede Sadık Çiftpınar'ın partneri Roman Neustadter oldu.
Martin Skrtel'in cezalı olduğu mücadelede Sadık Çiftpınar'ın partneri Roman Neustadter oldu. Ancak Rus oyuncu ilk yarıda çok kötü bir performans sergiledi. Her iki golde de büyük hatalar yaptı. Pozisyonlarda ağır kalan Neustadter'in oyunu "Neredesin Martin Skrtel" dedirtti.
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