Futbolculara maaş dopingi

Kanarya'da başkan Ali Koç ve idareciler, Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesi futbolcuların motivasyonunu artırmak için maaş ödemesi yaptı.

Kanarya'da başkan Ali Koç ve idareciler, Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesi futbolcuların motivasyonunu artırmak için maaş ödemesi yaptı. Sarı-lacivertli yönetim bu hareketle oyuncuların tamamen saha içine odaklanmasını hedefledi. Oyuncular bir hayli hırslıydı.