29 Ocak 2019, Salı

FENERBAHÇE

Futbolculara maaş dopingi

Futbolculara maaş dopingi
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 29.01.2019

Kanarya'da başkan ve idareciler, karşılaşması öncesi futbolcuların motivasyonunu artırmak için maaş ödemesi yaptı.

Kanarya'da başkan ve idareciler, karşılaşması öncesi futbolcuların motivasyonunu artırmak için maaş ödemesi yaptı. Sarı-lacivertli yönetim bu hareketle oyuncuların tamamen saha içine odaklanmasını hedefledi. Oyuncular bir hayli hırslıydı.

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