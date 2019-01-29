29 Ocak 2019, Salı

FENERBAHÇE

Eski dostlar bir araya geldi

Eski dostlar bir araya geldi
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 29.01.2019

Devre arası transfer sürecinde Fenerbahçe ile takımları arasında oyuncu alışverişi olmuştu.

Devre arası transfer sürecinde Fenerbahçe ile takımları arasında oyuncu alışverişi olmuştu. Sarı-lacivertli ekip, Malatya'nın başarılı stoperi Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna katmıştı. Karşılığında Barış Alıcı ve Yiğithan Güveli'yi bu ekibe yollamıştı. Mücadele öncesinde Sadık, kulübesine gelerek eski takım arkadaşlarıyla tokalaştı. Barış ve Yiğithan da F.Bahçeliler ile selamlaştı.

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