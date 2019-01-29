29 Ocak 2019, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe, iki yıldız golcü için temasta

Fenerbahçe, iki yıldız golcü için temasta
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 29.01.2019

, 27 yaşındaki Arjantinli ve 25 yaşındaki N-i colas Castillo için Portekizliler ile pazarlıkta Slimani’yi gönderecek , iki yıldız golcüden birini kadrosuna katarak kadrosunu güçlendirmek istiyo

F.BAHÇE yıldız bir golcü etmekte kararlı... Sarı-Lacivertliler, transferin bitimine kısa bir süre kala çalışmalarına hız verdi. , Portekiz temsilcisi 'da forma giyen Arjantinli golcü ve için teklifini sundu. Slimani'yi gönderecek

F.Bahçe iki yıldızından birini alacak.

İki yıldız da ayrılmak istiyor

İki oyuncu da 'nin teklifine sıcak bakıyor. Benfica da teklife onay verirse görüşmeler hız kazanacak. İki yıldızın da Benfica'dan ayrılmak istediği bu yüzden Fenerbahçe'nin işinin kolaylaştığı bildirildi

Bu sezon sadece 1 asisti var

Şilili Nicolas Castillo'nun kulübeyle olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. Bu sezon 11 maçta görev alan tecrübeli oyuncu sadece 1 asist yaptı. Castillo, milli takımda 18 maçta forma giydi ve 3 gol attı. 8 maçta oynadı. 1 gol attı

Ferreyra ise bu sezon Benfica'da sadece 8 maçta görev aldı. 1 gol attı. 27 yaşındaki Arjantinli oyuncunun Benfica ile olan sözleşmesi ise 2022'de bitiyor.

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