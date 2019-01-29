Fenerbahçe, iki yıldız golcü için temasta

Sarı Kanarya, 27 yaşındaki Arjantinli Facundo Ferreyra ve 25 yaşındaki N-i colas Castillo için Portekizliler ile pazarlıkta Slimani’yi gönderecek Fenerbahçe, iki yıldız golcüden birini kadrosuna katarak kadrosunu güçlendirmek istiyo

F.BAHÇE yıldız bir golcü transfer etmekte kararlı... Sarı-Lacivertliler, transferin bitimine kısa bir süre kala çalışmalarına hız verdi. Sarı Kanarya, Portekiz temsilcisi Benfica'da forma giyen Arjantinli golcü Facundo Ferreyra ve Şilili Nicolas Castillo için teklifini sundu. Slimani'yi gönderecek



F.Bahçe iki yıldızından birini alacak.



İki yıldız da ayrılmak istiyor



İki oyuncu da Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakıyor. Benfica da teklife onay verirse görüşmeler hız kazanacak. İki yıldızın da Benfica'dan ayrılmak istediği bu yüzden Fenerbahçe'nin işinin kolaylaştığı bildirildi



Bu sezon sadece 1 asisti var



Şilili Nicolas Castillo'nun kulübeyle olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. Bu sezon 11 maçta görev alan tecrübeli oyuncu sadece 1 asist yaptı. Castillo, milli takımda 18 maçta forma giydi ve 3 gol attı. 8 maçta oynadı. 1 gol attı



Ferreyra ise bu sezon Benfica'da sadece 8 maçta görev aldı. 1 gol attı. 27 yaşındaki Arjantinli oyuncunun Benfica ile olan sözleşmesi ise 2022'de bitiyor.