28 Ocak 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Ersun Yanal: Slimani'nin Fenerbahçe ile olan bağı zayıflamıştır

Yanal ayrılığı doğruladı! F.Bahçe ile olan bağı zayıflamıştır
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 28.01.2019 Giriş Tarihi: 28.01.2019

teknik direktörü , 3-2 kazanılan mücadelesini değerlendirdi. Moses'ın çok yeni olduğunu ve mutlaka katkı vereceğini belirten Yanal, "Sadece kazanmak da değil, kazanmayı hak etmek... Fenerbahçe'nin hedefleri sadece şampiyonluk değil çok daha büyük." dedi.

'ın yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Üst üste galibiyetler alma hedefindeyiz. Kazanmaya çok yakın olduğumuz maçları kazanamamıştık. Bunun nedeni kaybetmeyi alışkanlık haline getirmiş olmamızdı.

Bugün daha çok rakip yarı alanda olan bizdik. Bu noktadan çok hızlı kurtulmamız lazım. Bugünkü hedefimiz sadece kazanmak da değil, kazanmayı hak etmek... 'nin hedefleri sadece şampiyonluk değil çok daha büyük.

henüz bizimle bir antrenman yaptı, katkıları olacak. Bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum.

Slimani'nin Fenerbahçe ile olan ilişkisi ve bağı zayıflamıştır.

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