Ersun Yanal: Slimani'nin Fenerbahçe ile olan bağı zayıflamıştır
Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, 3-2 kazanılan Yeni Malatyaspor mücadelesini değerlendirdi. Moses'ın çok yeni olduğunu ve mutlaka katkı vereceğini belirten Yanal, "Sadece kazanmak da değil, kazanmayı hak etmek... Fenerbahçe'nin hedefleri sadece şampiyonluk değil çok daha büyük." dedi.
Ersun Yanal'ın yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:
Üst üste galibiyetler alma hedefindeyiz. Kazanmaya çok yakın olduğumuz maçları kazanamamıştık. Bunun nedeni kaybetmeyi alışkanlık haline getirmiş olmamızdı.
Bugün daha çok rakip yarı alanda olan bizdik. Bu noktadan çok hızlı kurtulmamız lazım. Bugünkü hedefimiz sadece kazanmak da değil, kazanmayı hak etmek... Fenerbahçe'nin hedefleri sadece şampiyonluk değil çok daha büyük.
Victor Moses henüz bizimle bir antrenman yaptı, katkıları olacak. Bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum.
Slimani'nin Fenerbahçe ile olan ilişkisi ve bağı zayıflamıştır.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!