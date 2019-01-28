Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, 3-2 kazanılan Yeni Malatyaspor mücadelesini değerlendirdi. Moses'ın çok yeni olduğunu ve mutlaka katkı vereceğini belirten Yanal, "Sadece kazanmak da değil, kazanmayı hak etmek... Fenerbahçe'nin hedefleri sadece şampiyonluk değil çok daha büyük." dedi.

Ersun Yanal'ın yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Üst üste galibiyetler alma hedefindeyiz. Kazanmaya çok yakın olduğumuz maçları kazanamamıştık. Bunun nedeni kaybetmeyi alışkanlık haline getirmiş olmamızdı.

Bugün daha çok rakip yarı alanda olan bizdik. Bu noktadan çok hızlı kurtulmamız lazım. Bugünkü hedefimiz sadece kazanmak da değil, kazanmayı hak etmek... Fenerbahçe'nin hedefleri sadece şampiyonluk değil çok daha büyük.

Victor Moses henüz bizimle bir antrenman yaptı, katkıları olacak. Bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum.

Slimani'nin Fenerbahçe ile olan ilişkisi ve bağı zayıflamıştır.