28 Ocak 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Ersun Yanal'dan futbolculara uyarı

FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 27.01.2019

Yanal, karşılaşma öncesi net konuştu: Artık işin şakası kalmadı. Şunu bilin ki kazanmaktan başka şansımız yok.

maçı öncesi öğrencileriyle konuşma yapan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, net ifadeler kullandı. Zorlu karşılaşma öncesi uyarılarda bulunan tecrübeli hoca, "Artık işin şakası kalmadı. Benim de, yönetimin de şakası yok. Şunu bilin ki, kazanmaktan başka şansımız yok. Herkes üstüne düşeni en iyi şekilde yerine getirsin" ifadelerini kullandı. Yanal, rakipleriyle ilgili de şu uyarılarda bulundu:

GERİYE DÜŞMEYİN
"Gol yollarındaki bitiricilikleri iyi ve duran topları iyi değerlendiriyorlar. Öne geçtiklerinde de skor avantajını korumayı başarıyorlar. Ne yapıp edip geriye düşmemeliyiz ve tehlikeli yerlerde faul yapmamalıyız. Savunmada görev alacak oyuncular ilk topları uzaklaştırın. Aranıza atılacak toplara da dikkat edin. Taraftarımızın önünde kötü gidişe son vermeliyiz. Bu maç da bizim için önemli bir fırsat. Bunu değerlendirmeliyiz."
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