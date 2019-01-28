28 Ocak 2019, Pazartesi
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Ersun Yanal ayrılığı açıkladı!
Güncelleme Tarihi: 28.01.2019 Giriş Tarihi: 28.01.2019
Ersun Yanal, zorlu Malatyaspor maçı öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
İşte Ersun Yanal'ın açıklaması:
Artık galibiyetlere başlayacağımız yolculuğun ilk etabı bugün. Lig yeniden başlıyor gibi mücadele edeceğiz. Arzulu oynayıp, kazanmamız gerekiyor. Slimani ve Reyes'in görüştükleri takımlar var. Sanırım Reyes bugün görüşmeleri bitirdi. Kadromuz 21 kişi, bu isimlerle çıkıyoruz.
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