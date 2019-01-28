28 Ocak 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Ersun Yanal ayrılığı açıkladı!

Ersun Yanal ayrılığı açıkladı!
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 28.01.2019 Giriş Tarihi: 28.01.2019

, zorlu Malatyaspor maçı öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İşte Ersun Yanal'ın açıklaması:

Artık galibiyetlere başlayacağımız yolculuğun ilk etabı bugün. Lig yeniden başlıyor gibi mücadele edeceğiz. Arzulu oynayıp, kazanmamız gerekiyor. Slimani ve Reyes'in görüştükleri takımlar var. Sanırım Reyes bugün görüşmeleri bitirdi. Kadromuz 21 kişi, bu isimlerle çıkıyoruz.

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