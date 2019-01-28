28 Ocak 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Slimani dönemi sona eriyor

Fenerbahçede Slimani dönemi sona eriyor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 28.01.2019

'den ayrılacağı konuşulan Islam Slimani maçının kadrosunda yer almadı. Bu gelişmenin ardından Cezayirli futbolcunun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

'de zor zamanlar geçiren , sezonun flaş takımı olan ve 3. sırada yer alan Evkur 'u ağırlayacak. Mücadele öncesi 'ın sahaya süreceği 11 belli oldu.

Sarı Laicvertliler'den ayrılacağı konuşulan Malatyaspor maçının kadrosunda yer almadı.

Slimani için devrede olan kulüpler , Sevilla ve Başakşehir...

Tecrübeli futbolcu bu sezon Fenerbahçe'de bir türlü istenilen grafiği sağlayamadı ve sık sık taraftarların eleştirilerindeki hedef noktası oldu.

Kısa zamanda resmi açıklamaların yapılması bekleniyor.

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