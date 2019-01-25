25 Ocak 2019, Cuma
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Ze Luis için kapı kapandı
Giriş Tarihi: 25.01.2019
Fenerbahçe'nin ilgilendiği Spartak Moskovalı forvet Ze Luis için Rus kulübünden açıklama geldi.
Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Son günlerde Ze Luis ve Luiz Adriano için transfer haberleri yer almaktadır. Taraftarlarımız endişe etmesin. İki golcüyle de devam edeceğiz" açıklaması yapıldı.
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