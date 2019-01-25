25 Ocak 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Ze Luis için kapı kapandı

Ze Luis için kapı kapandı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 25.01.2019

'nin ilgilendiği Spartak Moskovalı forvet için Rus kulübünden açıklama geldi.

Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Son günlerde ve Luiz Adriano için transfer haberleri yer almaktadır. Taraftarlarımız endişe etmesin. İki golcüyle de devam edeceğiz" açıklaması yapıldı.
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