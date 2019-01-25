25 Ocak 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Obi Mikel Ada'ya gitti

Obi Mikel Adaya gitti
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 25.01.2019

'nin transfer listesinde olan , ’nin yolunu tuttu.

Championship ekiplerinden Middlesbrough, son olarak ekibi 'da forma giymiş olan Nijeryalı futbolcuyu renklerine bağladığını açıkladı. Tecrübeli orta saha, 2 sezon forma giydiği Tienjin 'da 31 maça çıkarak 2 gol ile takımına katkı yapmıştı.
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