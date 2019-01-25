Obi Mikel Adaya gitti

25 Ocak 2019, Cuma
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Obi Mikel Ada'ya gitti
Giriş Tarihi: 25.01.2019
Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan Obi Mikel, İngiltere’nin yolunu tuttu.
Championship ekiplerinden Middlesbrough, son olarak Çin ekibi Tienjin Teda'da forma giymiş olan Nijeryalı futbolcuyu renklerine bağladığını açıkladı. Tecrübeli orta saha, 2 sezon forma giydiği Tienjin Teda'da 31 maça çıkarak 2 gol ile takımına katkı yapmıştı.
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