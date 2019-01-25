25 Ocak 2019, Cuma
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Fenerbahçe'de Frey'in adalesinde yırtık tespit edildi
Güncelleme Tarihi: 25.01.2019 Giriş Tarihi: 25.01.2019
Ümraniyespor maçında sakatlanan Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Frey'in adalesinde yırtık tespit edildi. İsviçreli futbolcu 1 ay sahalardan uzak kalacak.
Fenerbahçe'ye sezon başında FC Zürih'ten transfer olan Michael Frey'den kötü haber geldi. Ümraniyespor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ikinci maçında 28. dakikada sakatlanan Frey yerini Nabil Dirar'a bırakmıştı. Kulüp doktorlarından alınan bilgiye göre İsviçreli futbolcunun üst adelesinde yırtık tespit edildiği ve en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi..
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