25 Ocak 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Frey'in adalesinde yırtık tespit edildi

Fenerbahçede sakatlık şoku!
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 25.01.2019 Giriş Tarihi: 25.01.2019

Ümraniyespor maçında sakatlanan 'nin golcü oyuncusu 'in adalesinde yırtık tespit edildi. İsviçreli futbolcu 1 ay sahalardan uzak kalacak.

'ye sezon başında FC Zürih'ten transfer olan Michael 'den kötü haber geldi. Ümraniyespor ile oynanan Son 16 Turu ikinci maçında 28. dakikada sakatlanan Frey yerini Nabil Dirar'a bırakmıştı. Kulüp doktorlarından alınan bilgiye göre İsviçreli futbolcunun üst adelesinde yırtık tespit edildiği ve en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi..

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