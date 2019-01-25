25 Ocak 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Chelsea'den Victor Moses için açıklama

Chelseaden Victor Moses için açıklama
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 25.01.2019 Giriş Tarihi: 25.01.2019

yardımcı antrenörü Gianfranco Zola, 'nin son transferi 'le ilgili açıklamalarda bulundu.

Bir zamanların efsane futbolcularından Zola, sarı lacivertli ekibin flaş transferi 'la ilgili konuştu ve 'nin Moses'a ile görüşmesi için izin verdiğini açıkladı.

Moses'ın takımdan ayrılması konusunda da kişisel görüşünü dile getiren Zola "Ona Fenerbahçe ile görüşme yapması konusunda izin verildi. Harika bir profesyonel olduğu için de takımdan ayrılmasına üzülüyoruz" dedi.

28 yaşındaki Nijeryalı oyuncuyla yapılacak anlaşmanın 1.5 yıllık olması bekleniyor.

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