Chelseaden Victor Moses için açıklama

Chelsea yardımcı antrenörü Gianfranco Zola, Fenerbahçe'nin son transferi Victor Moses'le ilgili açıklamalarda bulundu.

Bir zamanların efsane futbolcularından Zola, sarı lacivertli ekibin flaş transferi Victor Moses'la ilgili konuştu ve Chelsea'nin Moses'a Fenerbahçe ile görüşmesi için izin verdiğini açıkladı.

Moses'ın takımdan ayrılması konusunda da kişisel görüşünü dile getiren Zola "Ona Fenerbahçe ile görüşme yapması konusunda izin verildi. Harika bir profesyonel olduğu için de takımdan ayrılmasına üzülüyoruz" dedi.

28 yaşındaki Nijeryalı oyuncuyla yapılacak anlaşmanın 1.5 yıllık olması bekleniyor.



