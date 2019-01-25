25 Ocak 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 25.01.2019

, 'in 19'uncu haftasında pazartesi günü saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda Evkur ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün 'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen idmanda Ümraniyespor karşılaşmasında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Antrenman ilk bölümde salonda gerçekleştirilen egzersiz çalışmalarıyla başlarken, antrenmanın ikinci bölümünde sahaya geçen futbolcular, hazırlıklarını ısınma ve koordinasyon hareketleriyle sürdürdü. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, U21 Takımı'nın da katılımıyla gerçekleştirilen taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

, yarın yapacağı antrenmanla Evkur maçı hazırlıklarını sürdürecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçede sakatlık şoku! Fenerbahçe'de sakatlık şoku!
Fenerbahçe bir alt lig seviyesinde "Fenerbahçe bir alt lig seviyesinde"
Savaştan çıkan yıldız Victor Moses! Film gibi hayat... Savaştan çıkan yıldız Victor Moses! Film gibi hayat...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör