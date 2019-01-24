Ülkerde dev randevu

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi’nde bugün kritik bir maça çıkacak. Sarı-lacivertliler, 20.30’da Yunan ekibi Olympiakos’u ağırlayacak

THY Avrupa Ligi'nde zirvenin tartışmasız sahibi olan Fenerbahçe Beko, bugün zorlu bir sınava çıkacak. Sarı-lacivertliler, Yunan devi Olympiakos'u ağırlayacak. Ülker Spor Salonu'nda başlayacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak ve beIN Sports 3'ten yayınlanacak. Obradovic'in öğrencileri, 19 hafta sonunda 17 galibiyet, 2 mağlubiyetle ilk sırada yer alırken, Yunan ekibi ise 12 galibiyet ve 7 mağlubiyetle 5.'likte bulunuyor. Bu arada temsilcimiz Fenerbahçe, Yunanistan'da oynanan ilk maçı 73-72 kazanmıştı.

POTANIN KRALİÇELERİ SOPRON'A KARŞI

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı da bugün Avrupa'da sahne alacak. Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'nin 10. haftasında Sopron ile karşılaşacak. Macaristan'da oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. İlk maçı 69-67 kazanan Potanın Kraliçeleri, grupta 6 galibiyet, 3 mağlubiyetle 2. sırada yer alıyor