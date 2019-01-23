23 Ocak 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Opet liderliğini sürdürdü

Fenerbahçe Opet liderliğini sürdürdü
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 23.01.2019

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 3. hafta maçında , konuk ettiği Romanya temsilcisi Bükreş'i 3-0 yendi ve namağlup liderliğini sürdürdü.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Michail Themelis (), Roy Bensimon ()

: Fatma Yıldırım, Eda Dündar, Antanovic, Ramos, Bahar Guidetti, Vargas (Melis Yılmaz)

Bükreş: Tashiro, Balkestein, Koolhaas, Trushkina, Kodola, Sobo (Inoue, Hashimoto)

Setler: 25-18, 25-19, 25-22

Süre: 69 dakika (20, 23, 26)


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