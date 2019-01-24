Ersun Yanal: "Kredimiz tükendi"

“Bambaşka bir F.Bahçe olacak demiştik. Ancak hala bunu sonuçlara yansıtamadık. Ümraniye’ye karşı hataya yer yok. Dikkatli olmalıyız”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ümraniyespor ile oynanacak Türkiye Kupası maçı öncesi öğrencilerine uyarılarda bulundu. "Bu kupayı kazanmak zorundayız" diyen Yanal, "İkinci yarıda bambaşka bir Fenerbahçe sahada olacak demiştik. Ancak hala bunu sonuçlara yansıtamadık. Bu formanın hakkını vermek zorundayız. Taraftarlarımıza verdiğimiz sözü tutmalıyız. Ümraniye'ye karşı hataya yer yok. Kredimiz tükendi ve dikkatli olmalıyız. Bu maç yeniden yükselişe geçmemiz için önemli bir fırsat" açıklamasında bulundu.

HAZIRLIKLAR TAMAM GERİ SAYIM BAŞLADI

Taraftarı önünde Ümraniyespor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde çalışan sarı-lacivertliler, taktik ağırlıklı bir antrenman gerçekleştirdi. Sakatlıkları bulunan futbolcuların dışında tüm oyuncular çalışmaya katıldı.