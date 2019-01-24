24 Ocak 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Ersun Yanal: "Kredimiz tükendi"

Ersun Yanal: Kredimiz tükendi
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 23.01.2019

“Bambaşka bir F.Bahçe olacak demiştik. Ancak hala bunu sonuçlara yansıtamadık. Ümraniye’ye karşı hataya yer yok. Dikkatli olmalıyız”

Fenerbahçe Teknik Direktörü , Ümraniyespor ile oynanacak maçı öncesi öğrencilerine uyarılarda bulundu. "Bu kupayı kazanmak zorundayız" diyen Yanal, "İkinci yarıda bambaşka bir sahada olacak demiştik. Ancak hala bunu sonuçlara yansıtamadık. Bu formanın hakkını vermek zorundayız. Taraftarlarımıza verdiğimiz sözü tutmalıyız. Ümraniye'ye karşı hataya yer yok. Kredimiz tükendi ve dikkatli olmalıyız. Bu maç yeniden yükselişe geçmemiz için önemli bir fırsat" açıklamasında bulundu.

HAZIRLIKLAR TAMAM GERİ SAYIM BAŞLADI

Taraftarı önünde Ümraniyespor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde çalışan sarı-lacivertliler, taktik ağırlıklı bir antrenman gerçekleştirdi. Sakatlıkları bulunan futbolcuların dışında tüm oyuncular çalışmaya katıldı.

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