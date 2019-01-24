Eljif Elmasın cezası 1 maça indirildi

Tahkim Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Ümraniyespor maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli futbolcu Eljif Elmas'a verilen 2 maçlık cezayı 1 maça indirdi. Kurul, Kasımpaşalı Diagne'nin 4 maç men cezası onadı.

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İşte TFF'den yapılan açıklama:

1. E.2018/405 - K.2019/18

Teknik adam Javier Agenjo Duran'ın Antalya SporFaaliyetleri Sanayi A.Ş. ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 27.09.2018 tarih ve E.2018/448 - K.2018/455 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Duruşma talebinin reddine,

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

2. E.2018/410- K.2019/19

Hatay Spor Kulübü Derneği'nin teknik adam İlhami Çankır ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 28.09.2018 tarih ve E.2018/488 - K.2018/482 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

3. E.2018/411- K.2019/20

Şanlıurfa Spor Kulübü Derneği'nin futbolcu İzzet Yıldırım ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 27.09.2018 tarih ve E.2018/507 - K.2018/451 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

4. E.2018/412- K.2019/21

Kayseri Spor Kulübü Derneği'nin futbolcu Ali Nadhoim Ahamada ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 09.11.2018 tarih ve E.2018/565 - K.2018/593 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

5. E.2018/430- K.2019/22

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'nin Kayseri Spor Kulübü Derneği ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 19.10.2018 tarih ve E.2018/513 - K.2018/550 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Duruşma talebinin reddine,

- Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

6. E.2019/14- K.2019/23

Trabzon İl Hakemi Mustafa Karadeniz'in AFDK'nın 15.01.2019 tarihli E.2018-2019/840 K.2018-2019/1155 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Duruşma talebinin reddine,

- Trabzon İl Hakemi Mustafa Karadeniz'in MHK Talimatı'nın 38/a maddesi yoluyla FDT'nin 48/1-c ve 48/3. maddeleri uyarınca 1 yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasında ve MHK Talimatı'nın 38/b ve FDT 48/1-d maddeleri uyarınca cezanın kesinleşmesinden sonra lisansının iptal edilmesi yönünde verilen kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile,

7. E.2019/15- K.2019/24

Kasımpaşa Spor A.Ş.'nin, futbolcusu Diagne Mbaye ile ilgili PFDK'nın 22.01.2019 tarihli E. 2018-2019/549 K.2018-2019/654 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Kasımpaşa Spor A.Ş.'nin, futbolcusu Diagne Mbaye'nin rakip takım futbolcusuna tükürmesi nedeniyle FDT'nin 41/2. maddesi uyarınca 4 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme talebinin reddine oybirliği ile,

8. E.2019/16- K.2019/25

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, futbolcusu Eljif Elmas ile ilgili PFDK'nın 22.01.2019 tarihli E. 2018-2019/547 K.2018-2019/652 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, futbolcusu Eljif Elmas'ın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezasının; 1 resmi müsabakadan men cezası olarak PFDK kararın düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu