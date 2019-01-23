23 Ocak 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Sadık Çiftpınar 90'da yıkıldı

Sadık 90da yıkıldı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 22.01.2019

Takımın yeni transferi 'ın performansı merak ediliyordu. Sarı-lacivertli formayla ilk lig maçına çıkan 25 yaşındaki stoper, 90 dakika sahada kalırken, yüzde 59'luk başarılı pas oranı ile mücadele etti.

Girdiği 15 ikili mücadelenin 9'unu kazanan Sadık, 6 kez de savunmadan rakibin topunu uzaklaştırdı. Ancak 90. dakikada Lima'nın savunma arkasına attığı topta Sadık'ın rakibi Sakho'yu kaçırması takımına pahalıya patladı. Sakho'nun asistinde , 'a 1 puanı getiren golü kaydetti.
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