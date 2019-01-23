23 Ocak 2019, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Sadık Çiftpınar 90'da yıkıldı
Giriş Tarihi: 22.01.2019
Takımın yeni transferi Sadık Çiftpınar'ın performansı merak ediliyordu. Sarı-lacivertli formayla ilk lig maçına çıkan 25 yaşındaki stoper, 90 dakika sahada kalırken, yüzde 59'luk başarılı pas oranı ile mücadele etti.
Girdiği 15 ikili mücadelenin 9'unu kazanan Sadık, 6 kez de savunmadan rakibin topunu uzaklaştırdı. Ancak 90. dakikada Lima'nın savunma arkasına attığı topta Sadık'ın rakibi Sakho'yu kaçırması takımına pahalıya patladı. Sakho'nun asistinde Aytaç Kara, Bursaspor'a 1 puanı getiren golü kaydetti.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!