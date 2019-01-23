23 Ocak 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 23.01.2019

, son 16 turu rövanş maçında 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor'u konuk edecek. İlk maçı 1-0 kaybeden Fenerbahçe'ye tur için en az iki farklı galibiyet gerekiyor. Peki Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

, son 16 turu rövanş maçında yarın 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak. Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı a2'den canlı yayınlanacak. Geçen sezondan kalan cezası nedeniyle maça Fenerbahçe taraftarı alınmayacak.

Son 16 turu ilk maçını 1-0 kaybeden sarı-lacivertli ekip, tur atlamak için 2 farklı galip gelmek zorunda. 1-0'lık Fenerbahçe galibiyetinde müsabaka uzatmalara gidecek.

Ümraniyespor, galibiyet, beraberlik veya iki takımın da gol bulduğu 1 farklı yenilgide çeyrek finale yükselen taraf olacak.

Fenerbahçe'de ilk maçta gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı olan Eljif Elmas, sakatlığı bulunan kaleciler ve ile ve Oğuz Kağan Güçtekin, Ümraniyespor'a karşı forma giyemeyecek.

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