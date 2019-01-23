Mehmet Ekicinin durumu iyi

23 Ocak 2019, Çarşamba
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Mehmet Ekici'nin durumu iyi
Giriş Tarihi: 22.01.2019
Bursa maçında sakatlanarak oyundan çıkan Mehmet Ekici'nin durumu merak ediliyordu.
Tecrübeli futbolcunun sakatlığıyla ilgili son durum belli oldu. Yaşadığı sakatlık ile teknik heyeti korkutan tecrübeli orta sahada korkulacak bir şey olmadığı, Ümraniye maçında dinlendirilse bile Malatyaspor mücadelesinde forma giyebileceği gelen haberler arasında.
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