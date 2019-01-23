23 Ocak 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Mehmet Ekici'nin durumu iyi

Mehmet Ekicinin durumu iyi
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 22.01.2019

maçında sakatlanarak oyundan çıkan 'nin durumu merak ediliyordu.

Tecrübeli futbolcunun sakatlığıyla ilgili son durum belli oldu. Yaşadığı sakatlık ile teknik heyeti korkutan tecrübeli orta sahada korkulacak bir şey olmadığı, Ümraniye maçında dinlendirilse bile Malatyaspor mücadelesinde forma giyebileceği gelen haberler arasında.
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