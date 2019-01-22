Mehmet Ekici sakatlık nedeniyle 2 sezonda 28 maçı kaçırdı

Bursaspor karşılaşmasının 61. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Mehmet Ekici’nin Fenerbahçe kariyeri sakatlıklarla boğuşarak geçiyor. 28 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla 7 kez sakatlandı, 1 kez de alerji nedeniyle takımını yalnız bıraktı. Mehmet Ekici, Fenerbahçe’de tam 28 maçta sakatlık ve alerji nedeniyle forma giyemedi.

Fenerbahçe'ye 2017-2018 sezonu başında transfer olan Mehmet Ekici, yaşadığı sakatlıklarla takıma beklenen katkıyı sağlayamadı. Geçtiğimiz sezon başı kampında yaşadığı sakatlık sonrasında lige yetişmesi beklenen Ekici, sezonun ilk resmi maçında Sturm Graz'a karşı Avrupa Ligi Elemeleri'nde ilk maçında kadroda yer almış ancak forma giymemişti. Bu maçın ardından antrenmanda sakatlanan gurbetçi oyuncu, 3 Avrupa ve 4 lig maçında takımını yalnız bıraktı. İyileştikten sonra ligin 5. haftasında Alanyaspor deplasmanında kadroya giren Mehmet Ekici, 32. dakikada sakatlanan Nabil Dirar'ın yerine oyuna dahil olmuş ancak sonrasında sakatlanarak 78. dakikada yerini Alper Potuk'a bırakmıştı. Bir sonraki hafta Beşiktaş maçına ilk 11'de başlayıp 45 dakika sahada kalan Ekici, ardından oynanan Akhisarspor maçında ise 90 dakika forma giydi ancak bu maçın ardından yeniden sakatlandı.



11 DAKİKA OYNADI, YENİDEN SAKATLANDI

Geçtiğimiz sezonun 7. haftasında oynanan Akhisarspor maçının ardından kas yırtığı sakatlığı yaşayan Mehmet Ekici, ligde Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Kayserispor ve Osmanlıspor maçlarında forma giyemedi. 12. haftadaki Sivasspor maçında 11 dakika sahada kalan 28 yaşındaki futbolcu, 13. haftadaki Antalyaspor maçında kadroda olmasına karşın oynamadı ve bu maçın ardından yeniden sakatlandı. Bu sakatlık sonrasında ilk yarıyı kapatan ve ikinci yarıya da yetişemeyen Mehmet Ekici, ligde Kasımpaşa, Bursaspor, Karabükspor, Konyaspor, Göztepe, Trabzonspor, Gençlerbirliği ve Başakşehir maçlarında forma giyemedi. Ekici ayrıca aynı dönemde Ziraat Türkiye Kupası'nda Adana Demirspor'la oynanan rövanş maçının yanı sıra İstanbulspor ve Giresunspor eşleşmelerinde de forma giyemedi.



ALERJİ NEDENİYLE FİNALDE OYNAMADI

Geçtiğimiz sezon sakatlık nedeniyle 24 karşılaşmada forma giyemeyen Mehmet Ekici, son sakatlığının ardından ise kulübeye demir attı. Dönemin Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Mehmet Ekici'yi kalan haftalarda yalnızca 1 maçta ilk 11'de sahaya sürerken, diğer karşılaşmalarda dinlendirdi. Son yaşadığı sakatlığı şubat ayı sonunda atlatan ve mart ayında takıma dahil olan Ekici, bu tarihten sonra 5 lig maçında 117 dakika sahada kaldı. Ekici, Türkiye Kupası Finali'nde ise alerjik enfeksiyona yakalandığı için forma giyemedi. Fenerbahçe, finalde Akhisarspor'a 3-2 kaybederek kupaya veda etti. Geçen sezon sakatlıklar nedeniyle 9 lig, 2 de Türkiye Kupası maçında forma giyen Mehmet Ekici, bu maçlarda yalnızca 1 asist yapabildi.



BU SEZON 3 KEZ SAKATLANDI

Geçen sezona oranla bu yıl daha fazla süre alan Mehmet Ekici, 1 Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi, 11 Süper Lig ve 3 Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde forma giydi. Ancak Fenerbahçe, Ekici'nin forma giydiği lig ve Avrupa maçlarında galibiyet alamazken, yalnızca Türkiye Kupası'nda 2 maçta kazandı. Bu sezon ilk sakatlığını 9. haftada Sivasspor deplasmanında yaşayan 28 yaşındaki oyuncu, Ankaragücü, Galatasaray ve Alanyaspor maçlarında forma giyemedi. 13. haftada Trabzonspor deplasmanında forma giyen Mehmet Ekici, 14. haftadaki Kasımpaşa maçında ise 65. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı. Bu maçın ardından sakatlığı kısa süren ve takımdan ayrı kalmayan Ekici, ikinci yarının ilk maçı olan Bursaspor mücadelesinde ise 61. dakikada yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemedi. Geçtiğimiz sezon uzun süreli 4 sakatlık yaşayan ve bu sezon da 3 kez sakatlanan Mehmet Ekici, Fenerbahçe kariyerinde tam 7 kez sakatlık, 1 kez de alerji problemi yaşadı.

Sakatlıklar nedeniyle geçtiğimiz yıl 25 maçta, bu sezon da 3 karşılaşmada takımını yalnız bırakan Ekici, son 2 sezonda tam 28 maçta sahalardan uzak kaldı.