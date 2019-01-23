Ali Koç PFDKya sevk edildi

Ali Koç PFDK'ya sevk edildi
PFDK, Fenerbahçe Kulübü'nü resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle disiplin kurulan sevk etti.
Fenerbahçe Kulübü ve Başkan Ali Koç, "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.
Hukuk Müşavirliği'nce 23.01.2019 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.
1- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 22.01.2019 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı Y. ALİ KOÇ'un 22.01.2019 tarihinde kulübün resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
2- BOLUSPOR Kulübü'nün 22.01.2019 tarihinde oynanan BOLUSPOR-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
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