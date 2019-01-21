Ersun Yanal, “Bursa karşısında ağırlığınızı hissettirin. Kontrol bizde olmalı. Giydiğiniz formanın kıymetini bilin ve öyle mücadele edin” dedi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Bursa yolculuğu öncesinde dün Can Bartu Tesisleri'nde Sarı-Lacivertli futbolcularla bir toplantı gerçekleştirdi. Ligin 2. yarısana iyi başlamanın önemine dikkat çeken Yanal, "Maçın 90 dakika olduğunu unutmadan oynamalıyız. Bursa evinde tahlikeli bir takım. Ama biz de Fenerbahçeyiz. Oyunda ağırlığınızı hissetirin. Baskıyı takım halinde yapmalıyız. Kontrol bizde olmalı. Giydiğiniz formanın kıymetini bilin ve öyle mücadele edin" dedi.



Mehmet Ekici'ye 'Vur' emri



Bugün ilk 11'de başlaması beklenen Mehmet Ekici ile Yanal özel bir görüşme yaptı. Yanal'ın Ekici'ye "Kaleyi gördüğünde şut çekmekten çekinme. Denemekten vazgeçme" dedi. Yanal dönen şutların da takip edilmesini de istedi.