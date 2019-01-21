21 Ocak 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Giydiğiniz formanın kıymetini bilin

Giydiğiniz formanın kıymetini bilin
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 20.01.2019

, “ karşısında ağırlığınızı hissettirin. Kontrol bizde olmalı. Giydiğiniz formanın kıymetini bilin ve öyle mücadele edin” dedi

Fenerbahçe Teknik Direktörü , yolculuğu öncesinde dün Can Bartu Tesisleri'nde Sarı-Lacivertli futbolcularla bir toplantı gerçekleştirdi. Ligin 2. yarısana iyi başlamanın önemine dikkat çeken Yanal, "Maçın 90 dakika olduğunu unutmadan oynamalıyız. Bursa evinde tahlikeli bir takım. Ama biz de Fenerbahçeyiz. Oyunda ağırlığınızı hissetirin. Baskıyı takım halinde yapmalıyız. Kontrol bizde olmalı. Giydiğiniz formanın kıymetini bilin ve öyle mücadele edin" dedi.

Mehmet Ekici'ye 'Vur' emri

Bugün ilk 11'de başlaması beklenen ile Yanal özel bir görüşme yaptı. Yanal'ın Ekici'ye "Kaleyi gördüğünde şut çekmekten çekinme. Denemekten vazgeçme" dedi. Yanal dönen şutların da takip edilmesini de istedi.

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