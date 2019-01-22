Sadık Çiftpınar formayı kaptı

Ümraniye maçının ardından dün de 11’de sahaya çıkan yeni transfer, Neustadter’i kulübeye hapsetti

Fenerbahçe'de savunmanın yeni ikilisi Martin Skrtel ile Sadık Çiftpınar oldu. Ara transferde Evkur Yeni Malatyaspor'dan alınan Sadık, Ümraniyespor ile oynanan kupa maçının ardından dün de ilk onbirde sahaya çıktı. Roman Neustadter'i kulübeye gönderen 26 yaşındaki oyuncu, takıma yeni katılmasına rağmen Martin Skrtel ile iyi bir uyum sergiledi. İkinci yarıda artan Bursaspor atakları karşısında zaman zaman zorlanan Sadık buna rağmen ilk lig sınavından olumlu puanla ayrıldı. Sadık, "Tek üzüntüm kazanamamak oldu" dedi.