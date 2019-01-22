22 Ocak 2019, Salı
BİZE ULAŞIN
Sadık Çiftpınar formayı kaptı
Giriş Tarihi: 22.01.2019
Ümraniye maçının ardından dün de 11’de sahaya çıkan yeni transfer, Neustadter’i kulübeye hapsetti
Fenerbahçe'de savunmanın yeni ikilisi Martin Skrtel ile Sadık Çiftpınar oldu. Ara transferde Evkur Yeni Malatyaspor'dan alınan Sadık, Ümraniyespor ile oynanan kupa maçının ardından dün de ilk onbirde sahaya çıktı. Roman Neustadter'i kulübeye gönderen 26 yaşındaki oyuncu, takıma yeni katılmasına rağmen Martin Skrtel ile iyi bir uyum sergiledi. İkinci yarıda artan Bursaspor atakları karşısında zaman zaman zorlanan Sadık buna rağmen ilk lig sınavından olumlu puanla ayrıldı. Sadık, "Tek üzüntüm kazanamamak oldu" dedi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!