22 Ocak 2019, Salı

FENERBAHÇE

Sadık Çiftpınar formayı kaptı

Sadık formayı kaptı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 22.01.2019

Ümraniye maçının ardından dün de 11’de sahaya çıkan yeni , Neustadter’i kulübeye hapsetti

Fenerbahçe'de savunmanın yeni ikilisi ile oldu. Ara transferde Evkur 'dan alınan Sadık, Ümraniyespor ile oynanan kupa maçının ardından dün de ilk onbirde sahaya çıktı. Roman Neustadter'i kulübeye gönderen 26 yaşındaki oyuncu, takıma yeni katılmasına rağmen Martin Skrtel ile iyi bir uyum sergiledi. İkinci yarıda artan atakları karşısında zaman zaman zorlanan Sadık buna rağmen ilk lig sınavından olumlu puanla ayrıldı. Sadık, "Tek üzüntüm kazanamamak oldu" dedi.

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