22 Ocak 2019, Salı

FENERBAHÇE

Ersun Yanal'dan kadroya lig ayarı

Ersun Yanaldan kadroya lig ayarı
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 22.01.2019 Giriş Tarihi: 22.01.2019

Teknik Direktörü , Ümraniye maçının kadrosunda 6 değişiklik yaptı.

Fenerbahçe

Teknik Direktörü , Ümraniyespor ile yapılan kupa maçın ilk 11'inde 6 değişiklik yaparak takımını önünde sahaya sürdü. Ümraniyespor maçının ilk 11'inde yer alan isimlerden kart cezalıları Eljif Elmas ile İslam Slimani'nin yanı sıra, Şener Özbayraklı, , ve Benzia bu maçta tercih edilmezken, yerlerine , , , , ve Andre Ayew şans buldu. Sakatlıkları bulunan , , Oğuz Kağan Güçtekin ve maç kadrosuna dahil edilmedi.

VOLKAN LİGDE İLK KEZ SAHADA

Fenerbahçe'de özür dileyen ve affedilen dün akşam ilk 11'de görev yaptı. Harun Tekin'in sakatlığı nedeniyle forma giymediği karşılaşmada tecrübeli eldiven, bu sezon ligin 3. haftasının ardından ilk kez bir lig maçında kaleyi korudu.

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