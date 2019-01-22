Ersun Yanaldan kadroya lig ayarı

Ersun Yanal'dan kadroya lig ayarı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ümraniye maçının kadrosunda 6 değişiklik yaptı.
Fenerbahçe
Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ümraniyespor ile yapılan kupa maçın ilk 11'inde 6 değişiklik yaparak takımını Bursaspor önünde sahaya sürdü. Ümraniyespor maçının ilk 11'inde yer alan isimlerden kart cezalıları Eljif Elmas ile İslam Slimani'nin yanı sıra, Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı, Mathieu Valbuena ve Benzia bu maçta tercih edilmezken, yerlerine Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla, Mehmet Topal, Roberto Soldado, Mehmet Ekici ve Andre Ayew şans buldu. Sakatlıkları bulunan Harun Tekin, Erten Ersu, Oğuz Kağan Güçtekin ve Tolga Ciğerci maç kadrosuna dahil edilmedi.
VOLKAN LİGDE İLK KEZ SAHADA
Fenerbahçe'de özür dileyen ve affedilen Volkan Demirel dün akşam ilk 11'de görev yaptı. Harun Tekin'in sakatlığı nedeniyle forma giymediği karşılaşmada tecrübeli eldiven, bu sezon ligin 3. haftasının ardından ilk kez bir lig maçında kaleyi korudu.
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