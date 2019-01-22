22 Ocak 2019, Salı
BİZE ULAŞIN
Nabil Dirar: "1-1 çok kötü değil"
Giriş Tarihi: 22.01.2019
Ligde 5 ay sonra forma giyen Dirar son dakikada yedikleri golün üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.
Faslı oyuncu, "Genel olarak 1-1 kötü değil ama maçın sonunda gelen gol bize mağlubiyet gibi hissettirdi. Önümüzdeki maçları kazanmaktan başka çaremiz yok. Cocu ile anlaşamadık. O beni kenara koydu ama ben devam ettim" dedi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!