22 Ocak 2019, Salı

FENERBAHÇE

Nabil Dirar: "1-1 çok kötü değil"

Dirar: 1-1 çok kötü değil
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 22.01.2019

Ligde 5 ay sonra forma giyen son dakikada yedikleri golün üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Faslı oyuncu, "Genel olarak 1-1 kötü değil ama maçın sonunda gelen gol bize mağlubiyet gibi hissettirdi. Önümüzdeki maçları kazanmaktan başka çaremiz yok. Cocu ile anlaşamadık. O beni kenara koydu ama ben devam ettim" dedi.
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