Nabil Dirar: "1-1 çok kötü değil"

Ligde 5 ay sonra forma giyen Dirar son dakikada yedikleri golün üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

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Faslı oyuncu, "Genel olarak 1-1 kötü değil ama maçın sonunda gelen gol bize mağlubiyet gibi hissettirdi. Önümüzdeki maçları kazanmaktan başka çaremiz yok. Cocu ile anlaşamadık. O beni kenara koydu ama ben devam ettim" dedi.