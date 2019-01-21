21 Ocak 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Slimani ayrılacak!

Slimani ayrılacak!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 20.01.2019

Cezayirli forvetin kadrosunda yer alabilmek için ’den ayrılacağı savunuldu.

Islam Slimani için 'dan yeni bir iddia geldi... France Football dergisinden Nabil Djellit'in haberine göre golcü oyuncu 'den ayrılacak. Djellit, Slimani'nin Cezayir'in kadrosunda yer almak istediğini belirterek, bu nedenle oynamaya ihtiyaç duyduğunu ve 'den ayrılacağını ileri sürdü.

Yıldız ismin yeni rotasının ise büyük olasılıkla olacağını kaydetti. Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak ligde sadece 1 gol atarak hayal kırıklığı yaratan Slimani'nin adı son olarak Sevilla ile anılmıştı. Ancak Endülüs ekibi 30 yaşındaki santrfor için henüz resmi bir temasta bulunmadı
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