21 Ocak 2019, Pazartesi
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Yıldız ismin yeni rotasının ise büyük olasılıkla Premier Lig olacağını kaydetti. Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak ligde sadece 1 gol atarak hayal kırıklığı yaratan Slimani'nin adı son olarak Sevilla ile anılmıştı. Ancak Endülüs ekibi 30 yaşındaki santrfor için henüz resmi bir temasta bulunmadı
Slimani ayrılacak!
Giriş Tarihi: 20.01.2019
Cezayirli forvetin Afrika Uluslar Kupası kadrosunda yer alabilmek için Fenerbahçe’den ayrılacağı savunuldu.
Islam Slimani için Fransa'dan yeni bir iddia geldi... France Football dergisinden Nabil Djellit'in haberine göre golcü oyuncu Fenerbahçe'den ayrılacak. Djellit, Slimani'nin Cezayir'in Afrika Uluslar Kupası kadrosunda yer almak istediğini belirterek, bu nedenle oynamaya ihtiyaç duyduğunu ve Türkiye'den ayrılacağını ileri sürdü.
Yıldız ismin yeni rotasının ise büyük olasılıkla Premier Lig olacağını kaydetti. Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak ligde sadece 1 gol atarak hayal kırıklığı yaratan Slimani'nin adı son olarak Sevilla ile anılmıştı. Ancak Endülüs ekibi 30 yaşındaki santrfor için henüz resmi bir temasta bulunmadı
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