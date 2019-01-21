21 Ocak 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Koray Şener kalplerde yaşayacak

Koray Şener kalplerde yaşayacak
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 20.01.2019

derbisi öncesi kalp krizi geçirerek vefat eden adına yaptırılan park törenle açıldı.

tarafından, - maçı öncesi tribünde kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren 22 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı 'in adının verildiği Koray Şener, Barış, Dostluk ve Kardeşlik Parkı törenle açıldı. Açılışa Fenerbahçe Başkanı , teknik direktör , takım kaptanları ve 'ın yanı sıra Valisi Muammer Erol, Başkanı da katıldı. Ali Koç, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'a teşekkür ederek, "Bu genç arkadaşı her zaman kalbimizde yaşatacağız" dedi.
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