21 Ocak 2019, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Koray Şener kalplerde yaşayacak
Giriş Tarihi: 20.01.2019
Galatasaray derbisi öncesi kalp krizi geçirerek vefat eden Koray Şener adına yaptırılan park törenle açıldı.
Yalova Belediyesi tarafından, Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi tribünde kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren 22 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı Koray Şener'in adının verildiği Koray Şener, Barış, Dostluk ve Kardeşlik Parkı törenle açıldı. Açılışa Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör Ersun Yanal, takım kaptanları Volkan Demirel ve Mehmet Topal'ın yanı sıra Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman da katıldı. Ali Koç, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'a teşekkür ederek, "Bu genç arkadaşı her zaman kalbimizde yaşatacağız" dedi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!