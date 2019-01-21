21 Ocak 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe nefes almak istiyor!
Giriş Tarihi: 20.01.2019
Süper Lig’de sıkıntılı günler geçiren Fenerbahçe, Bursaspo r deplasmanında kazanarak ateş hattından çıkmak istiyor
Fenerbahçe Süper Lig'in ikinci yarısını Bursaspor deplasmanında açacak. Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Sarı-Lacivertliler, Bursa'da kazanarak taraftarının yüzünü bu kez güldürmek istiyor. Fenerbahçe'de cezalı olan İslam Slimani ve Eljif Elmas kritik karşılaşmada oynayamayacak. Alper ve Harun da sakatlıkları nedeniyle Bursaspor deplasmanında görev alamayacak. Bursa'da ise Shehu sakat. İki takım bugün 100. kez kapışacak.
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