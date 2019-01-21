21 Ocak 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe nefes almak istiyor!

Fenerbahçe nefes almak istiyor!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 20.01.2019

’de sıkıntılı günler geçiren , Bursaspo r deplasmanında kazanarak ateş hattından çıkmak istiyor

'in ikinci yarısını deplasmanında açacak. Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Sarı-Lacivertliler, 'da kazanarak taraftarının yüzünü bu kez güldürmek istiyor. Fenerbahçe'de cezalı olan İslam Slimani ve Eljif Elmas kritik karşılaşmada oynayamayacak. Alper ve Harun da sakatlıkları nedeniyle Bursaspor deplasmanında görev alamayacak. Bursa'da ise Shehu sakat. İki takım bugün 100. kez kapışacak.

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