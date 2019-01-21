21 Ocak 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Sadık formayı kaptı

Sadık formayı kaptı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 20.01.2019

'nin son transferi ligde ilk maçına çıkıyor.

Kupadaki Ümraniyespor maçıyla 'de ilk resmi maçına çıkan , ligde de siftah yapacak. Sarı- lacivertli formayla bu kulvardaki ilk sınavını verecek olan tecrübeli futbolcu, Sktrel ile savunmanın göbeğinde oynayacak.
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