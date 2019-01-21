21 Ocak 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Ayew'e özel görev

Ayewe özel görev
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 20.01.2019

Bu sezon 'nin vazgeçilmezleri arasına giren 'e maçında özel görev...

Ganalı futbolcu, bugünkü karşılaşmada savunmaya da destek verecek. Teknik direktör , 'in kanadından hücuma çıkacak olan Latovlevici'yi takip etmesini ve soldan gelecek akınlara karşı savunma yapmasını istedi.
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