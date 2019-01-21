21 Ocak 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Ersun Yanal’ın kritik sınavı

Ersun Yanal’ın kritik sınavı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 20.01.2019

Teknik Direktörü , deplasmanda çıktığı son 7 maçta sevinemedi.

'de görev yaptığı son 7 dış saha karşılaşmasında galibiyet elde edemeyen tecrübeli hoca, 6 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.

17 MAÇTA TEK YENİLGİSİ VAR

Kanarya, ile Süper Lig'de karşılaştığı son 17 karşılaşmanın yalnızca birinden yenilgiyle ayrıldı. , bu maçlarda 10 kez galibiyet elde ederken, 6 da beraberlik aldı.

SARI ALARM

Kritik bir sürece giren F.Bahçe'de Bursa maçı öncesi 4 isme uyarı geldi. Teknik heyet, sınırında bulunan , , ve Yassine Benzia'dan dikkatli olmalarını istedi. Bu futbolcu sarı kart görmesi durumunda karşısında forma giyemeyecek
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