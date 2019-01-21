21 Ocak 2019, Pazartesi
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17 MAÇTA TEK YENİLGİSİ VAR
Kanarya, Bursa ile Süper Lig'de karşılaştığı son 17 karşılaşmanın yalnızca birinden yenilgiyle ayrıldı. Fenerbahçe, bu maçlarda 10 kez galibiyet elde ederken, 6 da beraberlik aldı.
SARI ALARM
Kritik bir sürece giren F.Bahçe'de Bursa maçı öncesi 4 isme uyarı geldi. Teknik heyet, sarı kart sınırında bulunan Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı, Mauricio Isla ve Yassine Benzia'dan dikkatli olmalarını istedi. Bu futbolcu sarı kart görmesi durumunda Malatya karşısında forma giyemeyecek
Ersun Yanal’ın kritik sınavı
Giriş Tarihi: 20.01.2019
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, deplasmanda çıktığı son 7 maçta sevinemedi.
Süper Lig'de görev yaptığı son 7 dış saha karşılaşmasında galibiyet elde edemeyen tecrübeli hoca, 6 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.
17 MAÇTA TEK YENİLGİSİ VAR
Kanarya, Bursa ile Süper Lig'de karşılaştığı son 17 karşılaşmanın yalnızca birinden yenilgiyle ayrıldı. Fenerbahçe, bu maçlarda 10 kez galibiyet elde ederken, 6 da beraberlik aldı.
SARI ALARM
Kritik bir sürece giren F.Bahçe'de Bursa maçı öncesi 4 isme uyarı geldi. Teknik heyet, sarı kart sınırında bulunan Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı, Mauricio Isla ve Yassine Benzia'dan dikkatli olmalarını istedi. Bu futbolcu sarı kart görmesi durumunda Malatya karşısında forma giyemeyecek
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