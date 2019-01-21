21 Ocak 2019, Pazartesi
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Sabredin Aziz’im!
Giriş Tarihi: 20.01.2019
Fenerbahçe'de Serdar Aziz ve Tolgay Arslan için bekleyiş sürüyor.
İki oyuncu ile söz kesen sarı-lacivertliler, Galatasaray ve Beşiktaş'tan yanıt bekliyor. Gerekirse 31 Ocak'a kadar sabredileceği öğrenildi. İki ismi kadrolarında düşünmeyen ezeli rakiplerin yumuşayacağı umuluyor. Bu transferi ikinci başkan Semih Özsoy üstlenmiş durumda.
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