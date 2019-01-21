21 Ocak 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Sabredin Aziz’im!

Sabredin Aziz’im!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 20.01.2019

'de ve için bekleyiş sürüyor.

İki oyuncu ile söz kesen sarı-lacivertliler, ve 'tan yanıt bekliyor. Gerekirse 31 Ocak'a kadar sabredileceği öğrenildi. İki ismi kadrolarında düşünmeyen ezeli rakiplerin yumuşayacağı umuluyor. Bu transferi ikinci başkan Semih Özsoy üstlenmiş durumda.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçede iki yıldız kadro dışı! Fenerbahçe'de iki yıldız kadro dışı!
Giydiğiniz formanın kıymetini bilin Giydiğiniz formanın kıymetini bilin
Fenerbahçe nefes almak istiyor! Fenerbahçe nefes almak istiyor!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör