21 Ocak 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Bedava gelirsen alırız

Bedava gelirsen alırız
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 20.01.2019

, 'un kendisini bonservis bedeli ödemeden transfer etmek istediğini açıkladı.

İspanyol basınına konuşan Kamerunlu file bekçisi, "'dan ayrılalı 7 yıl oldu. Kulüp için kalbimde hissettiğim büyük sevgi hala sağlam. Gelmek istiyorum. Ancak onlar benimle bonservis sorunu olmadan görüşmeyi arzuluyor. Her şey mümkün" ifadelerini kullandı.
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