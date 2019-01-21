21 Ocak 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Skrtel'e yabancı madde atıldı

Skrtele yabancı madde atıldı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 21.01.2019

'in 18. haftasında ile karşılaşan 'de Slovak yıldız 'in kafasına yabancı madde atıldı.

ile arasında oynanan mücadelenin 20'nci dakikasında deplasman ekibi 'nun golüyle 1-0 öne geçerken, sarı lacivertli futbolcuların gol sevinci yaşadığı sırada 'in kafasına tribünlerden atılan bir yabancı madde isabet etti. Tedavisi oyun alanında yapılan Skrtel, bandaj ile oyuna devam etti. Güvenlik güçleri ise hemen o bölgeye giderek yoğun güvenlik önlemleri aldı.



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