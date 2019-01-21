21 Ocak 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe için bir maçtan ötesi

Fenerbahçe için bir maçtan ötesi
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 20.01.2019

Sarı-lacivertliler, ikinci yarının ilk sınavı için bugün ’da sahne alacak. ’ın öğrencileri kazanırsa düşme potasından çıkacak.

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren , ikinci yarının ilk sınavına bugün çıkacak. 'a konuk olacak sarı-lacivertliler, kazanması halinde 2 basamak atlayacak ve düşme potasından uzaklaşacak. 'de üst üste 5, 'nda 1 olmak üzere çıktığı son 6 resmi karşılaşmada galibiyet sevinci yaşayamayan Kanarya, bu süreci 3 yenilgi ve 3 beraberlikle bitirdi..

KALE YİNE VOLKAN'DA

Fenerbahçe'nin başında ilk galibiyetini almayı hedefleyen teknik direktör , zorlu deplasmana ideal 11'i ile çıkacak. Kupada olduğu gibi kalede yine Volkan ile başlayacak olan tecrübeli hoca, beklere Isla-Hasan Ali, savunmanın göbeğine Sadık-Skrtel ikilisini sürecek. Orta alanda Jailson-Mehmet Topal-Mehmet Ekici, kanatlarda Valbuena- Ayew ile oynayacak F.Bahçe, en uçta Frey ile gol arayacak

SÜPER LİG'DE 100. RANDEVU

Fenerbahçe ile Bursaspor, bugün Süper Lig'de 100. randevularına çıkacak. Bu eşleşme, lig tarihinde , Fenerbahçe ve 'ın kendi aralarındaki mücadelelerin haricinde dalya yapan ilk rekabet olacak.

BURSA'DA KAYBETMİYOR

Fenerbahçe, deplasmanlarında rakibine üstünlük sağlıyor. Son yenilgisini Mart 2009'da alan sarı-lacivertliler, o tarihten bu yana çıktığı Bursaspor deplasmanlarında yenilgi yüzü görmedi, 4 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

FENERBAHÇE'DE 6 BURSA'DA 2 EKSİK

Sarı lacivertliler, Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak zorlu Bursaspor karşılaşmasına 6 eksikle çıkacak. Kaleciler ve ile Oğuz Kağan Güçtekin, sakatlığı, İslam Slimani ile Eljif Elmas da cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Ev sahibinde ise yabancılardan Shehu ile Sakha sakatlıkları nedeniyle sahada olamayacak..
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