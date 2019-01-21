21 Ocak 2019, Pazartesi
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KALE YİNE VOLKAN'DA
Fenerbahçe'nin başında ilk galibiyetini almayı hedefleyen teknik direktör Ersun Yanal, zorlu deplasmana ideal 11'i ile çıkacak. Kupada olduğu gibi kalede yine Volkan ile başlayacak olan tecrübeli hoca, beklere Isla-Hasan Ali, savunmanın göbeğine Sadık-Skrtel ikilisini sürecek. Orta alanda Jailson-Mehmet Topal-Mehmet Ekici, kanatlarda Valbuena- Ayew ile oynayacak F.Bahçe, en uçta Frey ile gol arayacak
SÜPER LİG'DE 100. RANDEVU
Fenerbahçe ile Bursaspor, bugün Süper Lig'de 100. randevularına çıkacak. Bu eşleşme, lig tarihinde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kendi aralarındaki mücadelelerin haricinde dalya yapan ilk rekabet olacak.
BURSA'DA KAYBETMİYOR
Fenerbahçe, Bursa deplasmanlarında rakibine üstünlük sağlıyor. Son yenilgisini Mart 2009'da alan sarı-lacivertliler, o tarihten bu yana çıktığı Bursaspor deplasmanlarında yenilgi yüzü görmedi, 4 galibiyet, 5 beraberlik aldı.
FENERBAHÇE'DE 6 BURSA'DA 2 EKSİK
Sarı lacivertliler, Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak zorlu Bursaspor karşılaşmasına 6 eksikle çıkacak. Kaleciler Harun Tekin ve Erten Ersu ile Oğuz Kağan Güçtekin, Tolga Ciğerci sakatlığı, İslam Slimani ile Eljif Elmas da cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Ev sahibinde ise yabancılardan Shehu ile Sakha sakatlıkları nedeniyle sahada olamayacak..
Fenerbahçe için bir maçtan ötesi
Giriş Tarihi: 20.01.2019
Sarı-lacivertliler, ikinci yarının ilk sınavı için bugün Bursa’da sahne alacak. Ersun Yanal’ın öğrencileri kazanırsa düşme potasından çıkacak.
Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe, ikinci yarının ilk sınavına bugün çıkacak. Bursaspor'a konuk olacak sarı-lacivertliler, kazanması halinde 2 basamak atlayacak ve düşme potasından uzaklaşacak. Süper Lig'de üst üste 5, Ziraat Kupası'nda 1 olmak üzere çıktığı son 6 resmi karşılaşmada galibiyet sevinci yaşayamayan Kanarya, bu süreci 3 yenilgi ve 3 beraberlikle bitirdi..
KALE YİNE VOLKAN'DA
Fenerbahçe'nin başında ilk galibiyetini almayı hedefleyen teknik direktör Ersun Yanal, zorlu deplasmana ideal 11'i ile çıkacak. Kupada olduğu gibi kalede yine Volkan ile başlayacak olan tecrübeli hoca, beklere Isla-Hasan Ali, savunmanın göbeğine Sadık-Skrtel ikilisini sürecek. Orta alanda Jailson-Mehmet Topal-Mehmet Ekici, kanatlarda Valbuena- Ayew ile oynayacak F.Bahçe, en uçta Frey ile gol arayacak
SÜPER LİG'DE 100. RANDEVU
Fenerbahçe ile Bursaspor, bugün Süper Lig'de 100. randevularına çıkacak. Bu eşleşme, lig tarihinde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kendi aralarındaki mücadelelerin haricinde dalya yapan ilk rekabet olacak.
BURSA'DA KAYBETMİYOR
Fenerbahçe, Bursa deplasmanlarında rakibine üstünlük sağlıyor. Son yenilgisini Mart 2009'da alan sarı-lacivertliler, o tarihten bu yana çıktığı Bursaspor deplasmanlarında yenilgi yüzü görmedi, 4 galibiyet, 5 beraberlik aldı.
FENERBAHÇE'DE 6 BURSA'DA 2 EKSİK
Sarı lacivertliler, Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak zorlu Bursaspor karşılaşmasına 6 eksikle çıkacak. Kaleciler Harun Tekin ve Erten Ersu ile Oğuz Kağan Güçtekin, Tolga Ciğerci sakatlığı, İslam Slimani ile Eljif Elmas da cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Ev sahibinde ise yabancılardan Shehu ile Sakha sakatlıkları nedeniyle sahada olamayacak..
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