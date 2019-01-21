21 Ocak 2019, Pazartesi
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KAZANMAK ZORUNDAYIZ
"Gol pozisyonuna da giriyoruz ama atamıyoruz. Artık kredimiz kalmadı. Camia bizden galibiyetler bekliyor. Bursaspor karşılaşması da önemli bir fırsat. Zorlu bir deplasmana çıkacağız ama alacağımız galibiyet büyük moral olacak. Bursaspor'a karşı oyunu rakip sahaya yıkmaya çalışacağız. Rakibin agresif oynamasına da engel olacağız. 90 dakika sonunda kazanan olmak için elimizden geleni yapmak zorundayız. Bizim için güzel bir başlangıç olmalı."
Artık hata yok
Giriş Tarihi: 20.01.2019
Ersun Yanal, Bursaspor maçı öncesi öğrencilerine net uyarılar yaptı: Çok bireysel hata yapıyoruz ve artık daha dikkatli olmak zorundayız
Ligin ikinci yarısında Bursaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçeli futbolculara dün önemli uyarılar vardı. Teknik direktör Ersun Yanal, öğrencileriyle yaptığı kısa toplantıda şu sözleri sarfetti: "Rakiplere çok pozisyon veriyoruz. Kanatlarımız savunamıyoruz. Ceza sahası dışından çok şut çektiriyoruz. Yetenekli oyuncuları savunma konusunda ve duran toplarda sorun yaşıyoruz. Çok bireysel hata yapıyoruz. Artık daha dikkatli olmak zorundayız."
KAZANMAK ZORUNDAYIZ
"Gol pozisyonuna da giriyoruz ama atamıyoruz. Artık kredimiz kalmadı. Camia bizden galibiyetler bekliyor. Bursaspor karşılaşması da önemli bir fırsat. Zorlu bir deplasmana çıkacağız ama alacağımız galibiyet büyük moral olacak. Bursaspor'a karşı oyunu rakip sahaya yıkmaya çalışacağız. Rakibin agresif oynamasına da engel olacağız. 90 dakika sonunda kazanan olmak için elimizden geleni yapmak zorundayız. Bizim için güzel bir başlangıç olmalı."
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