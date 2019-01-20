20 Ocak 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe kafilesi Bursa'ya geldi

Fenerbahçe kafilesi Bursaya geldi
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 20.01.2019

'in 18. haftasında yarın 'a konuk olacak , 'ya geldi.

kafilesini taşıyan otobüs, geniş güvenlik önlemleri altında Nilüfer ilçesinde konaklanacak otele ulaştı.

Burada kafileyi karşılayan bir grup sarı-lacivertli taraftar, tezahüratlarda bulundu.

ile Fenerbahçe, yarın saat 20.00'de Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşı karşıya gelecek.


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