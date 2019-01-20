Fenerbahçe kafilesi Bursaya geldi

20 Ocak 2019, Pazar
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Bursaspor ile Fenerbahçe, yarın saat 20.00'de Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe kafilesi Bursa'ya geldi
Giriş Tarihi: 20.01.2019
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın Bursaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, Bursa'ya geldi.
Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüs, geniş güvenlik önlemleri altında Nilüfer ilçesinde konaklanacak otele ulaştı.
Burada kafileyi karşılayan bir grup sarı-lacivertli taraftar, tezahüratlarda bulundu.
Bursaspor ile Fenerbahçe, yarın saat 20.00'de Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
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