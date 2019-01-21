21 Ocak 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Devler de peşinde

F.Bahçesinin gözdesi devlerin de listesinde
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 20.01.2019

İtalyan Centotrentuno.com sitesi, 'nin de izlemeye aldığı Iraklı 'i geleceğin yıldız adayları arasında gösterdi.

2000 doğumlu forvetin, Asya futbolunun en umut verici yeteneklerinden biri olduğunu belirten site; , Anderlecht ve 'un da takipte olduğunu kaydetti. Bonservisi Al Sahorta'da bulunan Mohanad Ali'nin temsilcisi, "Ali'ye Avrupa ve Arap ülkelerindeki büyük takımların ilgi göstermesi doğal. Zamanı geldiğinde sakin bir karar alacağız. Şimdi onun odak noktası Asya Kupası" açıklamasını yaptı.
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