21 Ocak 2019, Pazartesi
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Devler de peşinde
Giriş Tarihi: 20.01.2019
İtalyan Centotrentuno.com sitesi, Fenerbahçe'nin de izlemeye aldığı Iraklı Mohanad Ali Kadhim'i geleceğin yıldız adayları arasında gösterdi.
2000 doğumlu forvetin, Asya futbolunun en umut verici yeteneklerinden biri olduğunu belirten site; Napoli, Anderlecht ve Borussia Dortmund'un da takipte olduğunu kaydetti. Bonservisi Al Sahorta'da bulunan Mohanad Ali'nin temsilcisi, "Ali'ye Avrupa ve Arap ülkelerindeki büyük takımların ilgi göstermesi doğal. Zamanı geldiğinde sakin bir karar alacağız. Şimdi onun odak noktası Asya Kupası" açıklamasını yaptı.
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