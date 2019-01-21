21 Ocak 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Alberth Elis için kulübünden açıklama: "Teklif yetersizdi"

Alberth Elis için kulübünden açıklama
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 20.01.2019

'nin listesindeki isimlerden için kulübü 'dan açıklama geldi.

Houston Dynamo, ile 'in transferi konusunda anlaşmaya varamadıklarını açıkladı: "Teklif hem oyuncu hem de kulüp için bir anlam ifade etmeli. Bu gerçekleşmedi. Biz müzakereye açığız ve Elis'in Avrupa tutkusuna saygılıyız. O da bunu anladı ve kararımıza saygı duydu." Honduraslı oyuncunun en az 6 ay daha takımda kalacağı belirtildi.
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