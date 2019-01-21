21 Ocak 2019, Pazartesi
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Alberth Elis için kulübünden açıklama: "Teklif yetersizdi"
Giriş Tarihi: 20.01.2019
Fenerbahçe'nin listesindeki isimlerden Alberth Elis için kulübü Houston Dynamo'dan açıklama geldi.
Houston Dynamo, Fenerbahçe ile Alberth Elis'in transferi konusunda anlaşmaya varamadıklarını açıkladı: "Teklif hem oyuncu hem de kulüp için bir anlam ifade etmeli. Bu gerçekleşmedi. Biz müzakereye açığız ve Elis'in Avrupa tutkusuna saygılıyız. O da bunu anladı ve kararımıza saygı duydu." Honduraslı oyuncunun en az 6 ay daha takımda kalacağı belirtildi.
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