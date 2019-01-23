23 Ocak 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fernandao Bahia'da

Fernandao Bahiada
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 23.01.2019

Bir dönem ve 'da da forma giyen Brezilyalı golcü Fernandao, ülkesinin Bahia takımına transfer oldu.

Bahia Kulübünden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki golcü oyuncu ile 2020 sezonunun sonuna kadar anlaşma sağlandığı ve 20 numaralı formayı giyeceği ifade edildi.

'de 2014-15 sezonunda , 2015-18 sezonları arasında ise 'de forma giyen Fernandao, son olarak temsilcisi El Wehda'da görev almıştı.

Bahia formasını 2013 yılında da giyen Fernandao, o dönem 41 maçta 18 kez ağları sarsmıştı.



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