20 Ocak 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Skrtel ikna oldu

Skrtel ikna oldu
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 20.01.2019 Giriş Tarihi: 19.01.2019

'ye takımda tutulmak istenen 'den iyi haber geldi.

Devre arası transfer döneminde ayrılmak istediğini belirten yapılan görüşmeler sonunda ikna oldu. Slovak stoper, sezon sonu bitecek kontratıyla ilgili yaz aylarında görüşerek uzatma veya ayrılma konusunda kararını verecek. Başkan , Skrtel ile devam etmek istediklerini söyledi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
UEFA resmen açıkladı! G.Saray ve F.Bahçe... UEFA resmen açıkladı! G.Saray ve F.Bahçe...
F.Bahçe transferde ikinci bombayı patlatıyor! F.Bahçe transferde ikinci bombayı patlatıyor!
17’de 17’ye inanın! 17’de 17’ye inanın!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör