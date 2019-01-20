20 Ocak 2019, Pazar
BİZE ULAŞIN
Skrtel ikna oldu
Güncelleme Tarihi: 20.01.2019 Giriş Tarihi: 19.01.2019
Fenerbahçe'ye takımda tutulmak istenen Martin Skrtel'den iyi haber geldi.
Devre arası transfer döneminde ayrılmak istediğini belirten Martin Skrtel yapılan görüşmeler sonunda ikna oldu. Slovak stoper, sezon sonu bitecek kontratıyla ilgili yaz aylarında görüşerek uzatma veya ayrılma konusunda kararını verecek. Başkan Ali Koç, Skrtel ile devam etmek istediklerini söyledi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!