20 Ocak 2019, Pazar

FENERBAHÇE

17’de 17’ye inanın!

17’de 17’ye inanın!
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 19.01.2019 Giriş Tarihi: 19.01.2019

Fenerbahçeli oyunculara mesaj vermek için ’den ’a koşan sarı-lacivertli taraftar 17. günde ’ne ulaştı

'nin futboldaki kötü gidişatı karşısında takıma destek olmak amacıyla 3 Ocak'ta 'den 'a koşu başlatan sarı-lacivertli taraftar , 17. günde 'ne ulaştı. Yöneticiler Mustafa Kemal Danabaş ve Simla Türker Bayazıt ile ve futbolcular tarafından karşılanan Martaş, "Zor günler geçiren bir Fenerbahçe vardı.

MESAJ VERDiM

"Yağmurda, çamurda, karda koştum. Şunu anlatmaya çalıştım taraftarımıza; biz birlik olup, inanırsak herkes inanır. Fenerbahçe inanır. Koşumu 17 günde bitirdim, 2. yarı 17 maçımız var. 17'de 17 yaparsak bırakın zor günleri ben şampiyonluğa bile inanıyorum. İnşallah kenetlenip başaracağız" dedi.

CEVABINI KAT KAT VERECEĞİZ

Ersun Yanal, Rıza Martaş'ın Fenerbahçe'ye yakışan bir duyarlılık sergilediğini belirterek, "Kendisini tebrik ediyorum. Emin olsunlar ki bizler bu duyarlılığın içerisinde bunun cevabını kat kat fazlasıyla göstereceğiz." dedi.
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