20 Ocak 2019, Pazar
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MESAJ VERDiM
"Yağmurda, çamurda, karda koştum. Şunu anlatmaya çalıştım taraftarımıza; biz birlik olup, inanırsak herkes inanır. Fenerbahçe inanır. Koşumu 17 günde bitirdim, 2. yarı 17 maçımız var. 17'de 17 yaparsak bırakın zor günleri ben şampiyonluğa bile inanıyorum. İnşallah kenetlenip başaracağız" dedi.
CEVABINI KAT KAT VERECEĞİZ
Ersun Yanal, Rıza Martaş'ın Fenerbahçe'ye yakışan bir duyarlılık sergilediğini belirterek, "Kendisini tebrik ediyorum. Emin olsunlar ki bizler bu duyarlılığın içerisinde bunun cevabını kat kat fazlasıyla göstereceğiz." dedi.
17’de 17’ye inanın!
Güncelleme Tarihi: 19.01.2019 Giriş Tarihi: 19.01.2019
Fenerbahçeli oyunculara mesaj vermek için İzmir’den İstanbul’a koşan sarı-lacivertli taraftar Rıza Martaş 17. günde Can Bartu Tesisleri’ne ulaştı
Fenerbahçe'nin futboldaki kötü gidişatı karşısında takıma destek olmak amacıyla 3 Ocak'ta İzmir'den İstanbul'a koşu başlatan sarı-lacivertli taraftar Rıza Martaş, 17. günde Can Bartu Tesisleri'ne ulaştı. Yöneticiler Mustafa Kemal Danabaş ve Simla Türker Bayazıt ile Ersun Yanal ve futbolcular tarafından karşılanan Martaş, "Zor günler geçiren bir Fenerbahçe vardı.
MESAJ VERDiM
"Yağmurda, çamurda, karda koştum. Şunu anlatmaya çalıştım taraftarımıza; biz birlik olup, inanırsak herkes inanır. Fenerbahçe inanır. Koşumu 17 günde bitirdim, 2. yarı 17 maçımız var. 17'de 17 yaparsak bırakın zor günleri ben şampiyonluğa bile inanıyorum. İnşallah kenetlenip başaracağız" dedi.
CEVABINI KAT KAT VERECEĞİZ
Ersun Yanal, Rıza Martaş'ın Fenerbahçe'ye yakışan bir duyarlılık sergilediğini belirterek, "Kendisini tebrik ediyorum. Emin olsunlar ki bizler bu duyarlılığın içerisinde bunun cevabını kat kat fazlasıyla göstereceğiz." dedi.
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