20 Ocak 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Savunma vurgusu

Savunma vurgusu
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 19.01.2019

'dan deplasmanı öncesi talebelerine uyarı.

Sarı lacivertlilerin yaptığı antrenmanlarda teknik direktör 'ın takım savunması hakkında ciddi uyarılarda bulunduğu öğrenildi. Tecrübeli hocanın yenilen gollerde bireysel hatalara dikkat çektiği ve yardımlaşmayla bunu telafi etmek istediği kaydedildi.
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