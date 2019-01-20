20 Ocak 2019, Pazar
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Savunma vurgusu
Giriş Tarihi: 19.01.2019
Ersun Yanal'dan Bursaspor deplasmanı öncesi talebelerine uyarı.
Sarı lacivertlilerin yaptığı antrenmanlarda teknik direktör Ersun Yanal'ın takım savunması hakkında ciddi uyarılarda bulunduğu öğrenildi. Tecrübeli hocanın yenilen gollerde bireysel hatalara dikkat çektiği ve yardımlaşmayla bunu telafi etmek istediği kaydedildi.
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