20 Ocak 2019, Pazar
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ÇOK İSTİYORDU
Fenerbahçe'de oynamak istediğini defalarca açıklayan Alberth Elis'in hayalleri gerçekleşmedi. Yetenekli oyuncunun en azından önümüzdeki 6 aylık süreçte de MLS'de kalacağı belirtildi.
22 yaşındaki Elis, MLS'de 56 maçta 21 gol, 12 asiste imza attı.
Elis pazarlığı tıkandı
Giriş Tarihi: 19.01.2019
Honduras basını: Houston Dynamo, 8 milyon euro’da diretince görüşmeler askıya alındı.
Sarı lacivertli takım, Honduraslı Alberth Elis'in transferinden ise vazgeçme aşamasına geldi. Honduras basını, Houston'da forma giyen kanat oyuncusunun yüksek maliyeti nedeniyle transfer görüşmelerinin tıkandığını yazdı. Haberde, Houston'un 8 milyon euro istediği futbolcu için Fenerbahçe'nin 6 milyon euro'ya kadar çıktığı belirtilirken, teklifin artmaması üzerine pazarlığın askıya alındığı ifade edildi.
ÇOK İSTİYORDU
Fenerbahçe'de oynamak istediğini defalarca açıklayan Alberth Elis'in hayalleri gerçekleşmedi. Yetenekli oyuncunun en azından önümüzdeki 6 aylık süreçte de MLS'de kalacağı belirtildi.
22 yaşındaki Elis, MLS'de 56 maçta 21 gol, 12 asiste imza attı.
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