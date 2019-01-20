20 Ocak 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Elis pazarlığı tıkandı

Elis pazarlığı tıkandı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 19.01.2019

basını: Houston Dynamo, 8 milyon euro’da diretince görüşmeler askıya alındı.

Sarı lacivertli takım, Honduraslı 'in transferinden ise vazgeçme aşamasına geldi. basını, Houston'da forma giyen kanat oyuncusunun yüksek maliyeti nedeniyle görüşmelerinin tıkandığını yazdı. Haberde, Houston'un 8 milyon euro istediği futbolcu için 'nin 6 milyon euro'ya kadar çıktığı belirtilirken, teklifin artmaması üzerine pazarlığın askıya alındığı ifade edildi.

ÇOK İSTİYORDU

Fenerbahçe'de oynamak istediğini defalarca açıklayan Alberth Elis'in hayalleri gerçekleşmedi. Yetenekli oyuncunun en azından önümüzdeki 6 aylık süreçte de 'de kalacağı belirtildi.

22 yaşındaki Elis, MLS'de 56 maçta 21 gol, 12 asiste imza attı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
UEFA resmen açıkladı! G.Saray ve F.Bahçe... UEFA resmen açıkladı! G.Saray ve F.Bahçe...
F.Bahçe transferde ikinci bombayı patlatıyor! F.Bahçe transferde ikinci bombayı patlatıyor!
17’de 17’ye inanın! 17’de 17’ye inanın!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör