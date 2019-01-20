20 Ocak 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Bursaspor maçına hazır

Fenerbahçe Bursaspor maçına hazır
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 20.01.2019

'in 18. haftasında yarın 'a konuk olacak , hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 'nde, teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen basına kapalı antrenmanın ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

Daha sonra 3 gruba ayrılan oyuncuların 5'e 2 top kapma ile pas yaparak sürdürdükleri idmanı çift kale maçın ardından bireysel ve taktiksel çalışmalarla tamamladığı aktarıldı.

Fenerbahçe kafilesi bugün Bursa'ya gidecek.



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